Nebelanlage sorgt für Abkühlung im Kuhstall

Oberried (dpa/lsw) - Mit Sprühnebel sorgen Bauern in Ställen für Erfrischung - zugunsten ihrer Tiere und ein bisschen auch für sich selbst. Das Wasser wird über Rohre in den Stall geleitet und über Düsen fein zerstäubt, wie Landwirt Andreas Lorenz in Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) erklärte.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Die Beregnungsanlage soll die Temperatur im Stall senken.

Der Nebel lege sich über die Kühe und kühle sowohl die Umgebungsluft als auch die Tiere selbst auf diese Weise ab. «Die Kühe nehmen die Wasservernebelungsanlage sehr positiv an», sagte Lorenz. «Sie gehen viel lieber zu fressen.» Andernfalls drohe Hitzestress.

Weniger Milch bei hohen Temperaturen

Schon ab 22 Grad werde es für Kühe tendenziell unangenehm, sagte Lorenz. Die Tiere könnten ihre Körpertemperatur nicht mehr richtig regulieren, fressen weniger. «Die Kuh gibt unterm Strich ein bisschen weniger Milch, die Milchqualität kann ein bisschen sinken», führte der Fachmann aus. Zudem zeigten die Tiere dann ein geringeres Sozial- und Laufverhalten.

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Angesichts von Temperaturen von mehr als 30 Grad seien seine Tiere aktuell nicht wie sonst tagsüber auf die Weide und nachts in den Stall - sondern nachts draußen, wenn es kühler ist. Tagsüber sorge der Stall für Schatten und die Sprühanlage für zusätzliche Abkühlung. Diese habe er 2018 installiert.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Landwirt Andreas Lorenz kümmert sich um seine Tiere.

Menschen profitieren ebenfalls von der Technik

Auf die Idee sei er durch Kollegen und Beiträge in sozialen Netzwerken gekommen, sagte Lorenz. Die Technik ist nach seiner Einschätzung inzwischen weit verbreitet. Dass im Hochschwarzwald nicht jeder Betrieb sie nutze, liege vor allem daran, dass dort bislang selten die Temperaturen lange derart hoch gewesen seien. Zudem räumte er ein, dass es auch für ihn schön sei, wenn er bei 30 Grad eine kleine Abkühlung während der Arbeit im Stall bekomme.