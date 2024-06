Nein zu Autoverkehr-Ziel: Verkehrskonzept auf dem Prüfstand

Marburg (dpa/lhe) - Nach dem Nein zur Halbierung des Autoverkehrs bis 2035 steht das Marburger Verkehrskonzept Move 35 auf dem Prüfstand. Am Vortag hatten sich die Stimmberechtigten bei einem Bürgerentscheid mehrheitlich dagegen ausgesprochen, dass im Rahmen von Move 35 eine Halbierung des Autoverkehrs zugunsten des Bus-, Fahrrad- und Fußverkehrs in den kommenden Jahren weiterhin als Ziel verfolgt wird. Was nun an die Stelle des Ziels trete, müsse die Stadtverordnetenversammlung klären, so Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). «Deshalb werde ich noch vor den Sommerferien die Fraktionen zu einem Gespräch einladen, damit wir das miteinander besprechen.»