Abmelde-Prämie für Autos: Marburg sieht gute Resonanz

Gestartet war das Angebot vor einigen Tagen. Die Idee: Wer für ein Jahr das eigene private Auto abmeldet oder abschafft, bekommt eine Prämie im Wert von 1250 Euro - egal, ob es um den Erst-, Zweit- oder Drittwagen geht. Mit dem Betrag können die Menschen in der mittelhessischen Stadt ein Jahr lang CarSharing nutzen, mit Bus und Bahn fahren und auch per Gutschein in Geschäften und Gastronomie bezahlen. Dabei können die Antragsteller selbst die Zusammensetzung der Prämie wählen und entscheiden, für welche der Komponenten sie wie viel ausgeben möchten.

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) hatte bei der Vorstellung der Prämie erklärt, Ziel der städtischen Mobilitätspolitik sei es, Menschen durch Angebote für eine zukunftsfähige Mobilität zu gewinnen. Immer mehr Menschen dächten darüber nach, ob sie wirklich ein eigenes Auto benötigten, denn im Schnitt stehe ein Privatauto in Deutschland 23 Stunden am Tag - zu Hause, bei der Arbeit, an der Schule oder anderswo. In Innenstädten würden manche Fahrzeuge Wochen, manchmal Monate nicht bewegt. Das blockiere knappe Flächen, die unter hohem Kostenaufwand unterhalten werden müssten.