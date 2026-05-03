Krimi-Preis

Nemec und Wachtveitl für Verdienste um «Tatort»-Krimi geehrt

Nach 35 Jahren und 100 Fällen verabschiedeten sich die Münchener «Tatort»-Ermittler Batic und Leitmayr. Nun haben die Schauspieler Nemec und Wachtveitl einen ganz besonderen Preis erhalten.

Als «Tatort»- Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr zählten die beiden Schauspieler Miroslav Nemec (links) und Udo Wachtveitl zu den bekanntesten TV-Ermittlern. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Als «Tatort»- Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr zählten die beiden Schauspieler Miroslav Nemec (links) und Udo Wachtveitl zu den bekanntesten TV-Ermittlern. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Erst vor kurzem lief der letzte «Tatort» mit dem Münchener Ermittlerduo Batic und Leitmayr - nun können sich die Schauspieler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) über eine besondere Auszeichnung freuen. Beim 22. Deutschen Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden wurden sie am Abend mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste um den deutschen Fernsehkrimi geehrt. 

Als «Tatort»- Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr zählten die Schauspieler zu den bekanntesten Ermittlern im deutschsprachigen Fernsehen. Zu Ostern verabschiedeten sich Nemec und Wachtveitl nach 35 Jahren und exakt 100 Fällen mit einer Doppelfolge vom Publikum. 

Ihre Krimi-Figuren hätten sich durch Freundlichkeit und Gelassenheit ausgezeichnet - was selten sei für moderne Ermittler im Krimi-Genre, hieß es in der Begründung der Jury. «35 Jahre lang haben Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl großartig ihre Rollen gespielt, immer leidenschaftlich mit ihren Fällen verbunden.» Die Schauspieler hätten gezeigt, wie viel erzählerische Kraft im Fernsehkrimi stecke. Der Ehrenpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals wird seit 2019 vergeben.

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