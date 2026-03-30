TV-Krimi

Scheidende Münchner «Tatort»-Kommissare erhalten Ehrenpreis

Nach 100 Folgen verabschieden sich die Münchner «Tatort»-Kommissare Batic und Leitmayr. Zum Abschied gibt es nicht nur eine Doppelfolge, sondern auch einen Preis für ihre Fernsehverdienste.

In 100 Folgen spielten Miroslav Nemec (r) und Udo Wachtveitl die "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr. Zum Ende ihrer TV-Laufbahn erhalten sie den Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals. Foto: Sven Hoppe/dpa
In 100 Folgen spielten Miroslav Nemec (r) und Udo Wachtveitl die "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr. Zum Ende ihrer TV-Laufbahn erhalten sie den Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals.

Wiesbaden (dpa) - An Ostern sind die Münchner «Tatort»-Schauspieler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) zum letzten Mal in ihren Rollen als Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen – nach 100 Folgen in 35 Jahren. Zum Ausstand kommt eine Auszeichnung hinzu: Nemec und Wachtveitl erhalten den Ehrenpreis für besondere Verdienste um den deutschen Fernsehkrimi vom 22. Deutschen FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden.

Das Duo habe sich im Dienst mit «Freundlichkeit und Gelassenheit» profiliert, heißt es in der Jurybegründung: «Man glaubte diesen lebensklugen Männern, dass sie die Welt besser machen wollten und doch wussten, dass es nie ganz gelingen würde.» Wiesbadens Kulturdezernent Hendrik Schmehl erklärte, Batic und Leitmayr seien «Kultfiguren des deutschen Fernsehens». Sie hätten «Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern geprägt».

Verliehen wird die Auszeichnung am 3. Mai. Der Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals wird seit 2019 vergeben, darunter mehrmals an «Tatort»-Schauspieler. Die letzte Doppelfolge mit dem aktuellen Münchner Ermittler-Team mit dem Titel «Unvergänglich» soll am Ostersonntag und Ostermontag ausgestrahlt werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Tatort»-Abschied für Nemec und Wachtveitl
Krimi-Premiere in München

«Tatort»-Abschied für Nemec und Wachtveitl

Langsam aber sicher ist es so weit: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verabschieden sich endgültig vom Münchner «Tatort». Sie haben ihre Entlassungsurkunde bekommen.

27.03.2026

Letzte «Tatort»-Klappe für Leitmayr und Batic in München
Fernsehen

Letzte «Tatort»-Klappe für Leitmayr und Batic in München

Rund 35 Jahre lang waren Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec die Münchner «Tatort»-Kommissare. Doch jetzt heißt es am Set in München: «Time To Say Goodbye».

10.07.2025

Söder bringt Münchner «Tatort»-Team einen Preis ans Set
Ehrung für TV-Ermittler

Söder bringt Münchner «Tatort»-Team einen Preis ans Set

Überraschung für die Münchner «Tatort»-Kommissare: Beim Dreh zu ihrem letzten Fall bekommen sie Besuch von Edelfan Markus Söder - und der hat ein Geschenk dabei.

20.06.2025

Krimireihe

Münchner «Tatort»-Kommissare sagen Servus

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Die altgedienten Münchner «Tatort»-Kommissare haben ihren Ruhestand angekündigt. In der Geschichte des Sonntagabendkrimis geht damit eine Ära zu Ende.

17.01.2024

Münchner «Tatort»-Kommissare hören auf

16.01.2024