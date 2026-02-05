Neu-Trainer Riera lässt Frankfurter Torwart-Frage offen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Neu-Trainer Albert Riera hat die Frage nach der Nummer eins bei Eintracht Frankfurt vor seinem Bundesligadebüt offen gelassen. «Meine Entscheidung ist gefallen. Aber natürlich verrate ich nicht, wer morgen im Tor stehen wird», sagte der Spanier vor dem Gastspiel der Hessen beim 1. FC Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Bei den Frankfurtern gibt es in dieser Spielzeit ein munteres Wechselspiel zwischen den Pfosten. In den ersten drei Saisonspielen hütete Neuzugang Michael Zetterer das Tor. An den Spieltagen vier bis sieben durfte dann der Brasilianer Kaua Santos ran.

Weil der 22-Jährige in dieser Phase fehlerhaft agierte, setzte Ex-Trainer Dino Toppmöller bis zur Winterpause wieder auf Zetterer. Da der 30-Jährige aber ebenfalls nicht überzeugen konnte, kehrte Santos zu Jahresbeginn wieder ins Tor zurück.

Riera vor Debüt zuversichtlich

Man darf gespannt sein, wem Riera nun das Vertrauen schenkt. Bei seiner Vorstellung am vergangenen Dienstag hatte der 43-Jährige zur Torwart-Frage erklärt: «Derjenige, der am überzeugendsten sein wird, wird spielen. So einfach ist das.»