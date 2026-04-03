Neue Aufgabe: Gensheimer nicht mehr Sportchef der Löwen

Mannheim (dpa) - Entgegen der Gerüchte der vergangenen Wochen wird Sportchef und Club-Ikone Uwe Gensheimer die Rhein-Neckar Löwen nicht verlassen, aber künftig eine neue Rolle beim Handball-Bundesligisten übernehmen. Wie die Mannheimer mitteilten, soll der langjährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Zuge einer Neuausrichtung ein Scouting-Netzwerk aufbauen und die Internationalisierung des Clubs vorantreiben.

Trainer Maik Machulla übernimmt die Kaderplanung kommissarisch, hieß es. Der 49-Jährige, der als Spieler für Magdeburg auflief und später lange die SG Flensburg-Handewitt trainierte, coacht den Bundesligisten seit dem Vorjahr.

«Nicht jede Konstellation funktioniert so, wie man es sich vorstellt – das ist auch nichts Ungewöhnliches. Was zählt, ist, wie man damit umgeht. Wir haben das gemeinsam besprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns neu aufstellen wollen», sagte Geschäftsführer Holger Bachert.

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Belastetes Verhältnis zwischen Gensheimer und Machulla?

Gensheimer, der in seiner Karriere fast zwei Jahrzehnte das Trikot der Löwen getragen hatte, war seit 2024 Sportchef. Zuletzt soll es zwischen dem ehemaligen Linksaußen und Trainer Machulla gekriselt haben. Von einem «belasteten Verhältnis» schreiben die «Rhein-Neckar-Zeitung» und der «Mannheimer Morgen». Selbst über eine Trennung wurde spekuliert. Sportlich hinken die Rhein-Neckar Löwen als Tabellensiebter ihren Erwartungen hinterher.