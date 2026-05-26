Volleyball

Neue Außenangreiferin für Stuttgarter Volleyballerinnen

Der Allianz MTV Stuttgart schnappt sich eine US-Amerikanerin von einem französischen Spitzenclub. Cheftrainer Konstantin Bitter ist voller Vorfreude.

Konstantin Bitter freut sich auf eine neue Außenangreiferin in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Konstantin Bitter freut sich auf eine neue Außenangreiferin in Stuttgart. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Außenangreiferin Alexandra Hadrych wechselt zur kommenden Saison zu den Bundesliga-Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart. Die US-Amerikanerin kommt vom französischen Spitzenclub Volley Mulhouse Alsace. «Alexandra ist genau der Typ Spielerin, der unsere Mannschaft bereichern kann: athletisch, ehrgeizig, mit einem echten Hunger auf Entwicklung», sagte Stuttgarts Cheftrainer Konstantin Bitter.

Im vergangenen Sommer hatte es im Kader des MTV einen großen personellen Umbruch gegeben. In der darauffolgenden Saison war der langjährige deutsche Topverein erneut ohne Titel geblieben. Hadrych solle mit ihrer «Athletik, Variabilität und großen Entwicklungsbereitschaft» künftig «neue Impulse im Außenangriff setzen», teilte der viermalige Meister mit.

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