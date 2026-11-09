Baubeginn in Anfang 2030er

Neue Bahn-Brücke neben Deutschherrnbrücke geplant

Neben der Deutschherrnbrücke wird eine neue Eisenbahnbrücke gebaut. Damit will die Bahn eine mehrjährige Vollsperrung verhindern.

Die bestehende Brücke soll perspektivisch für Radfahrer und Fußgänger nutzbar sein. Foto: Arne Dedert/dpa
Die bestehende Brücke soll perspektivisch für Radfahrer und Fußgänger nutzbar sein.

Frankfurt (dpa/lhe) - Neben der Deutschherrnbrücke im Frankfurter Ostend wird eine neue Eisenbahnbrücke gebaut. Das teilten die Deutsche Bahn und die Stadt Frankfurt mit. Eine Sanierung der denkmalgeschützten Brücke von 1913 sei nicht möglich. Durch den parallelen Neubau würden jahrelange Sperrungen für den Bahnverkehr verhindert.

Der Baubeginn der neuen Brücke ist für Anfang der 2030er Jahre geplant, teilte eine Bahnsprecherin mit. Der Bau werde voraussichtlich etwa fünf Jahre dauern. 

Für Reisende soll es währenddessen nur zu minimalen Einschränkungen kommen. «Während der Bauzeit kann der Bahnbetrieb auf der hoch ausgelasteten Strecke die meiste Zeit weiterlaufen», hieß es. Laut Bahn könne die bestehende Deutschherrnbrücke perspektivisch von der Stadt für den Fuß- und Radverkehr genutzt werden.

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