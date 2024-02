Neue Beratungsstelle nach Rassismus-Verdachtsfällen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Konsequenz aus dem Rassismus-Verdacht im Studienzentrum der Finanzverwaltung und der Justiz im hessischen Rotenburg wird dort kommenden Montag eine Beratungsstelle für Studierende eingerichtet. An die Beratungsstelle könnten sich Studierende wenden, die von Diskriminierung betroffen sind, sagte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag in Frankfurt. Zu den Verdachtsfällen lägen noch keine belastbaren Erkenntnisse vor.