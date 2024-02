Ermittlungen gegen Unbekannt nach Vorfall in Studienzentrum

Rotenburg (dpa/lhe) - Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung bei einer Feier im Studienzentrum der Finanzverwaltung in Rotenburg dauern an. «Das Verfahren richtet sich derzeit gegen Unbekannt. Momentan sind wir dabei, den Sachverhalt zu erhellen», erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag. Hinweisen zufolge soll es bei der Feier in Rotenburg zu Gesängen mit volksverhetzendem Inhalt gekommen sein, der Staatsschutz der Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Sie hatten erklärt, die Hinweise sehr ernst zu nehmen und ihnen umfangreich nachzugehen.