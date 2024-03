Rassismusverdacht in Rotenburg nicht erhärtet

Die Party war nach Angaben des Studienzentrums von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Prüfungsjahrgangs organisiert worden. Früheren Medienberichten zufolge sollen angeblich Parolen wie «Deutschland den Deutschen» und «Ausländer raus» gerufen worden sein. Der Anfangsverdacht schlug Wellen bis in den Haushaltsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden im Februar. In Rotenburg demonstrierten damals Hunderte Studierende gegen Rassismus.

In einer Ausbildungsstätte der hessischen Verwaltung wird wegen möglicher rassistischer Vorfälle ermittelt. Am Montag soll nun eine Anlaufstelle für betroffene Studierende eingerichtet werden.

Mögliches rassistisches Grölen bei einer Party in einem staatlichen Ausbildungszentrum sorgt in Hessen für Aufregung. Nun kommt es zu einer Demo. Zudem nimmt der zuständige Minister Stellung.

Ende Februar soll es zudem bei einer Feier im Forstamt Weilburg im Kreis Limburg-Weilburg zu rechtsextremen Handlungen gekommen sein. Nach früheren Angaben der Polizei habe es Sachbeschädigungen gegeben. Zudem bestehe gegen einige der Teilnehmer der Verdacht, verfassungswidrige Parolen skandiert und verbotene Handzeichen gezeigt zu haben. «Auch könnte es während der Feier zum Abspielen von in Deutschland indizierter Musik gekommen sein», berichtete die Polizei seinerzeit. Wie die Staatsanwaltschaft Limburg am Donnerstag der dpa mitteilte, dauern in dem Fall die Ermittlungen weiter an.