Verdacht auf Volksverhetzung bei Feier in Rotenburg

Rotenburg (dpa/lhe) - Wegen Gesängen bei einer Feier eines Studienzentrums in Rotenburg an der Fulda ermitteln der Staatsschutz der Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Fulda. Es gehe um den Verdacht der Volksverhetzung, teilten die Ermittler am Donnerstagabend mit. Der Vorfall soll sich bei der Feier am Abend des 23. Januar auf dem Gelände des Studienzentrums ereignet haben, dem Polizeipräsidium sei er Anfang Februar bekanntgeworden. Dabei solle es zu den «fremdenfeindlichen Gesängen» gekommen sein, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft, ohne Einzelheiten zu nennen. Man nehme derartige Hinweise sehr ernst und gehe diesen umfangreich nach. Die Ermittlungen dauerten aktuell noch an, daher würden derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht.