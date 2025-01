Neue Bewerbungsrunde für hessisches Landarztprogramm startet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit 2022 gibt es in Hessen ein Landarztprogramm für eine bessere Gesundheitsversorgung abseits der großen Städte - im Februar startet die neue Bewerbungsrunde. Das Programm richtet sich an alle, die Medizin studieren wollen, um anschließend als Hausärztinnen und Hausärzte auf dem Land oder als Fachärztinnen und Fachärzte in einem Gesundheitsamt zu arbeiten.