Neue Brücke in Südhessen soll elf Millionen Euro kosten
Eine wichtige Verkehrsader in Südhessen ist unterbrochen. In Kürze sollen Details zum Brückenneubau bekanntgegeben werden.
Bad König (dpa/lhe) - Nach dem Abriss einer Brücke an der wichtigen Verkehrsader B45 in Südhessen soll möglicherweise noch im Februar der Zeitplan für einen Neubau vorgestellt werden. «Wenn der Planungs- und Genehmigungsprozess reibungslos verläuft, können die bauvorbereitenden Arbeiten bereits im Frühjahr beginnen», teilte Landesbehörde Hessen Mobil auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Die Kosten liegen bei rund elf Millionen Euro und werden vollständig vom Bund getragen.»
Kurz vor Weihnachten hatte die Arbeitsgemeinschaft Eiffage Infra-Süd und Eiffage Infra-West den Zuschlag für den Neubau der Zeller Talbrücke bei Bad König/Zell bekommen. Die Verkehrsfreigabe für die Brücke ist Hessen Mobil zufolge für den Sommer 2027 geplant. Auf ein Planfeststellungsverfahren war aus Zeitgründen verzichtet worden.
Die einsturzgefährdete Zeller Brücke, die die Odenwaldbahn und den Fluss Mümling überspannte, wurde Ende April 2025 für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt. Bei einer Prüfung waren Risse im Beton festgestellt worden. Das rund 116 Meter lange Bauwerk wurde Ende Juli gesprengt. Der Verkehr an der wichtigen Nord-Südverbindung muss derzeit umgeleitet werden.