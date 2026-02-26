Zeller Brücke

Neue Brücke in Südhessen: Startschuss fällt im April

Seit zehn Monaten ist eine wichtige Verkehrsader bei Bad König unterbrochen. Nun sind Details zum Brückenneubau bekanntgegeben worden.

Bald soll der Spatenstich für den Neubau erfolgen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Bald soll der Spatenstich für den Neubau erfolgen. (Archivbild)

Bad König (dpa/lhe) - Der Startschuss für den Neubau der Zeller Brücke an der wichtigen Verkehrsader B45 in Südhessen soll Ende April fallen. «Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, das hohe Arbeitstempo zu halten und die nächsten Schritte eng zu verzahnen, so dass wir den Zeitplan von rund einem Jahr Bauzeit halten können», sagte Hessen Mobil-Präsident Heiko Durth laut Mitteilung. 

Als ersten Schritt werden ab Ende Februar Erdbauarbeiten durchgeführt. Zudem wird ein Reptilienschutzzaun errichtet, bevor Ende April der Spatenstich erfolgt. Es ist geplant, die neue Zeller Talbrücke bei Bad König/Zell im Juni 2027 für den Verkehr freizugeben. Der Zeitpunkt hängt den Angaben zufolge jedoch noch von den Wetterverhältnissen im nächsten Winter ab. 

Millionenprojekt

Der Bau kostet rund elf Millionen Euro und wird vollständig vom Bund gezahlt. Die neue Brücke mit markantem Pfeilerpaar soll der alten Brücke ähneln, sie wird jedoch etwas höher sein. 

Bei einer Prüfung Ende April 2025 waren Risse im Beton festgestellt worden. Die einsturzgefährdete Zeller Brücke, die über die Gleise der Odenwaldbahn und den Fluss Mümling hinwegführte, wurde daraufhin für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt. Ende Juli wurde das rund 116 Meter lange Bauwerk schließlich gesprengt. Der Straßenverkehr an der wichtigen Nord-Südverbindung wird seit der Brückensperrung umgeleitet, die Bahn kann seit Ende der hessischen Sommerferien wieder durch Zell im Odenwald fahren.

Kurz vor Weihnachten hatte die Arbeitsgemeinschaft Eiffage Infra-Süd und Eiffage Infra-West den Zuschlag für den Neubau der Zeller Talbrücke erhalten. Auf ein Planfeststellungsverfahren war aus Zeitgründen verzichtet worden.

