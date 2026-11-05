Bewaffneter Überfall

Neue Hinweise zu Gold-Diebstahl nach «Aktenzeichen XY»

Maskierte Täter erbeuteten in Mühlacker Gold und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Nun prüft die Polizei neue Hinweise.

Mehrere neue Hinweise gingen bei der Polizei ein. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Mehrere neue Hinweise gingen bei der Polizei ein. (Archivbild)

Mühlacker (dpa/lsw) - Nach der Ausstrahlung des Falls bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» sind bei der Polizei neue Hinweise zum Goldraub in Mühlacker (Enzkreis) eingegangen. Es seien etwas weniger als zehn Hinweise gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie würden nun geprüft. Von einer konkreten Spur könne man noch nicht sprechen, dafür sei es zu früh. Die Kriminalpolizei hatte in der ZDF-Sendung am Mittwochabend nach den Tätern und einem möglichen Zeugen gesucht.

Mehrere Maskierte hatten im März vergangenen Jahres das Sicherheitssystem auf dem streng gesicherten Gelände einer Gold-Transportfirma in Mühlacker teilweise außer Kraft gesetzt - sie erbeuteten Goldbarren, Bruchgold und Schmuck. Die Polizei bezifferte die Beute damals auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittler vermuten, dass die Täter Insiderwissen hatten. 

An einem Tatort hinterließ einer der Täter demnach DNA-Spuren, die zu Funden bei Straftaten in Österreich und Frankreich passen. Seine Identität ist jedoch unbekannt. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem weißen Transporter. Die Nummernschilder seien ein Jahr vor dem Überfall gestohlen worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gold-Diebstahl im Enzkreis - Was «Aktenzeichen XY» zeigt
Bewaffneter Überfall

Gold-Diebstahl im Enzkreis - Was «Aktenzeichen XY» zeigt

DNA-Spuren am Tatort passen zu Funden bei Straftaten im Ausland. Doch wer der Mann ist, wissen die Ermittler bis heute nicht. Was bei dem Überfall erbeutet wurde und wer außerdem gesucht wird.

04.11.2026

Gold-Diebstahl im Enzkreis - Was «Aktenzeichen XY» zeigt
Bewaffneter Überfall

Gold-Diebstahl im Enzkreis - Was «Aktenzeichen XY» zeigt

DNA-Spuren am Tatort passen zu Funden bei Straftaten im Ausland. Doch wer der Mann ist, wissen die Ermittler bis heute nicht. Was bei dem Überfall erbeutet wurde und wer außerdem gesucht wird.

03.11.2026

Maskierte machen in Firma hunderttausende Euro Beute
Mühlacker

Maskierte machen in Firma hunderttausende Euro Beute

Drei maskierte Unbekannte dringen gewaltsam in eine Firma ein. Sie attackieren einen Mitarbeiter mit Reizgas und stehlen wertvolle Gegenstände.

28.03.2025

Kassel

Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt: Täter flüchten

13.10.2023

Kriminalität

Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt: Täter flüchten

13.10.2023