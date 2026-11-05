Neue Hinweise zu Gold-Diebstahl nach «Aktenzeichen XY»
Maskierte Täter erbeuteten in Mühlacker Gold und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Nun prüft die Polizei neue Hinweise.
Mühlacker (dpa/lsw) - Nach der Ausstrahlung des Falls bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» sind bei der Polizei neue Hinweise zum Goldraub in Mühlacker (Enzkreis) eingegangen. Es seien etwas weniger als zehn Hinweise gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie würden nun geprüft. Von einer konkreten Spur könne man noch nicht sprechen, dafür sei es zu früh. Die Kriminalpolizei hatte in der ZDF-Sendung am Mittwochabend nach den Tätern und einem möglichen Zeugen gesucht.
Mehrere Maskierte hatten im März vergangenen Jahres das Sicherheitssystem auf dem streng gesicherten Gelände einer Gold-Transportfirma in Mühlacker teilweise außer Kraft gesetzt - sie erbeuteten Goldbarren, Bruchgold und Schmuck. Die Polizei bezifferte die Beute damals auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittler vermuten, dass die Täter Insiderwissen hatten.
An einem Tatort hinterließ einer der Täter demnach DNA-Spuren, die zu Funden bei Straftaten in Österreich und Frankreich passen. Seine Identität ist jedoch unbekannt. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem weißen Transporter. Die Nummernschilder seien ein Jahr vor dem Überfall gestohlen worden.