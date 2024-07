Neue Internetseite für Vorschläge zum Bürokratieabbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Überregulierungen ruft Deutschlands und Hessens erster Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU) die Bürger zu Vorschlägen auf. Die neue Internetseite www.bessereinfach.hessen.de sei als «Bürokratie-Melder» gedacht, teilte der Christdemokrat in Wiesbaden mit.

In den vergangenen Jahrzehnten «haben wir alle gemeinsam einen gigantischen Berg an Regeln aufgetürmt. Für jedes Problem gab es eine Lösung in Form von neuen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Jetzt müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass dieser Berg wieder abgetragen wird», ergänzte Pentz.