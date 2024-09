Neue Leitung für die Städelschule

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die neue Direktorin der Städelschule - Hessens einziger Hochschule für Bildende Künste - hält die Ausbildungsstätte für eine der wichtigsten Kunsthochschulen in Europa. «Sie ist einzigartig in ihrem Mandat, Studierenden so viel Freiheit und Raum wie möglich zu geben, um ihre künstlerische Arbeit und ihr Denken zu entwickeln», sagte Barbara Clausen der Deutschen Presse-Agentur.