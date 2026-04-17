Neue Milseburghütte stärkt Wegenetz in der Rhön

Hofbieber (dpa/lhe) - Die Milseburg gehört zu den markantesten Zielen der Rhön – ein Berg, der Wanderer und Ausflügler seit jeher anzieht. Doch oben, auf rund 800 Metern Höhe, klaffte zuletzt eine Lücke: Die alte Milseburghütte war in die Jahre gekommen und verschwunden. Sechs Jahre lang gab es hier keine Einkehr, keinen Ort zum Durchatmen nach dem Aufstieg. Jetzt ist das Warten vorbei.

Mit einem Festwochenende an diesem Samstag und Sonntag wird die neue Hütte gefeiert – und damit ein Stück Rhön-Gefühl zurückgebracht. «Mit der Wiedereröffnung der Milseburghütte schließt sich nach längerer Zeit eine infrastrukturelle Lücke an einem der wichtigsten Wanderberge der Rhön», erklärt Michael Müller, Ranger im Naturpark Hessische Rhön. Die Hütte sei ein zentraler Baustein für ein hochwertiges Wanderangebot im Biosphärenreservat Rhön.

Spuren aus der Keltenzeit

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Die neue Hütte ist modern-gemütlich eingerichtet mit viel hellem Holz und einem großen Panoramafenster für den Fernblick in die Rhön. Eine Besonderheit ist die «Keltenstube» neben dem Gastraum. Dort wird in einer kleinen Ausstellung auf die Kelten hingewiesen, die als erste vor über 2000 Jahren den Berg besiedelt hatten.

Foto: Michael Bauer/dpa Ein Rhönpanorama bietet sich dem Betrachter vom Gipfel der Milseburg. Richtung Süden sieht man die Wasserkuppe, die höchste Erhebung des Mittelgebirges (950 Meter).

Anders, als es der Name vermuten lässt, ist die Milseburg keine Burg, sondern ein 835 Meter hoher Basaltkegel bei Hofbieber (Landkreis Fulda). Wer den Gipfel erreicht, steht zwischen schroffen Felsen, uralten Buchen und den Spuren keltischer Geschichte. «Markante Basaltfelsen, ursprüngliche Buchenwälder, eine keltische Ringwallanlage, die St.-Gangolf-Kapelle sowie weite Ausblicke prägen den Berg», sagt Müller.

Besonders beliebt ist die Extratour Milseburg, ein rund elf Kilometer langer Premium-Rundwanderweg – und einer der bekanntesten der Region. Die neue Hütte liegt dabei strategisch günstig: Sie verbindet mehrere Rhönrundwege und überregionale Strecken. «Damit ist die Milseburg ein zentraler Knotenpunkt im Wanderwegenetz der Region», betont Müller.

Foto: Michael Bauer/dpa Gleich zwei Einkehrmöglichkeiten: Für die innere Einkehr steht die Gangolfskapelle bereit, für das leibliche Wohl der Wanderinnen und Wanderer wird in der neuen Milseburghütte (im Hintergrund) gesorgt.

1.700 Kilometer Wanderwege für Familien und Sportler

Das Netz ist beachtlich: Rund 1.700 Kilometer markierte Wege betreut der Naturpark Hessische Rhön. Neben der Milseburg zählen etwa die Extratouren «Der Ehrenberger» und «Der Hilderser» sowie Routen rund um Wasserkuppe und Gersfeld zu den gefragten Zielen. «Das Wanderwegenetz in der Rhön ist für ein breites Spektrum geeignet – von Familien und Genusswanderern über sportlich ambitionierte Tagesgäste bis hin zu Mehrtages- und Fernwanderern», berichtet Müller.

Dass die Wege in Schuss bleiben, ist auch vielen Ehrenamtlichen zu verdanken – etwa dem Rhönklub, Kommunen und freiwilligen Helfern, die sich um Pflege und Beschilderung kümmern.

Optimierung statt Wachstum

Für Antje Meyer von der Tourismusagentur Rhön GmbH steht fest: «Die Rhön bietet ideale Bedingungen für Wanderurlaub – von Tagestouren bis zu mehrtägigen Streckenwanderungen». Gerade rund um die Milseburg zeige sich die ganze Vielfalt der Region. Aber auch in den angrenzenden Teilen von Bayern und Thüringen gebe es abwechslungsreiche Routen und gepflegte Wege.