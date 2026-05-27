Flughafen Frankfurt

Neue Skyline-Bahn am Flughafen steht schon wieder still

Kaum gestartet, schon außer Gefecht: Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen soll eigentlich Tausende Passagiere pro Stunde zu den Terminals bringen - doch nach Pannen steht sie vorerst still.

Wegen technischer Anpassungen ist die Skyline-Bahn gerade außer Betrieb. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Wegen technischer Anpassungen ist die Skyline-Bahn gerade außer Betrieb. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen ist vorerst außer Betrieb. Grund seien notwendige technische Anpassungen, wie eine Fraport-Sprecherin mitteilte. Einen Unfall habe es nicht gegeben. In den vergangenen Tagen sei es wiederholt zu technischen Störungen gekommen, bei denen die führerlose Bahn zeitweise stehengeblieben sei. Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb daher bis auf weiteres eingestellt worden. Die von Siemens errichtete Bahn soll das dritte Passagier-Terminal mit dem übrigen Flughafen verbinden. 

Als Ersatz für die Züge verkehren Busse zwischen den Terminals 1, 2 und 3. Diese übernehmen nach Angaben des Flughafens die gleichen Haltepunkte wie die Skyline-Bahn und fahren im Takt von zwei bis drei Minuten. Reisende sollen dennoch mehr Zeit für den Terminalwechsel einplanen. Mitarbeiter des Flughafens seien zudem im Einsatz, um Passagiere auf die Ersatzbusse aufmerksam zu machen und bei der Orientierung zu helfen. 

Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn war erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen worden. Die vollautomatischen Züge bringen normalerweise stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund 8 Minuten über die Strecke.

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