Keine Probleme mit dem Brandschutz - Terminal bleibt im Plan

Frankfurt/Main (dpa) - Die Arbeiten am dritten Passagier-Terminal des größten deutschen Flughafens in Frankfurt gehen planmäßig voran. Vor einigen Tagen haben die Behörden den mittleren Flugsteig H abgenommen, auch die Brandschutztechnik genügt den Anforderungen der Experten. «Wir kommen sehr gut vorwärts», sagt der Chef des Betreibers Fraport, Stefan Schulte, sichtlich stolz bei einer Baustellenbesichtigung am Montag. Auch den Kostenrahmen von vier Milliarden Euro werde man «plus/minus 100 Millionen» einhalten, kündigt der MDax-Konzern an.