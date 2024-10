Neue Studie analysiert Trend zu mehr Briefwählern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immer mehr Wähler machen Briefwahl. Die Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève stellt an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) in Wiesbaden ihre Studie «Briefwahl in Hessen» vor. Diese nimmt das Wahlverhalten bei der Landtagswahl 2023 und der Bundestagswahl 2021 in Hessen unter die Lupe und berücksichtigt weitere Entwicklungen. Die Analyse für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung geht auf die Vor- und Nachteile der Briefwahl ein und zeigt die Herausforderungen dieser Wahlform für Politik, Verwaltung und Wissenschaft.