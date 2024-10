Studie: Briefwahl auch im Fokus von Verschwörungserzählungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Briefwahl hat sich auch in Hessen laut einer Studie vom Ausnahmefall zum Normalfall neben dem Gang ins Wahllokal entwickelt. Dabei gerät das vorfristige Setzen von Kreuzchen zu Hause und ohne Beobachtung der Öffentlichkeit immer stärker in den Fokus von Verschwörungserzählungen von Populisten, wie die Untersuchung der Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève ergab. Die in Wiesbaden vorgestellte Analyse «Briefwahl in Hessen» wurde für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung verfasst. Sie beleuchtet die Vor- und Nachteile dieser Wahlform, für die seit 2008 keine Erklärung besonderer Gründe wie etwa Krankheit oder Geschäftsreise mehr nötig ist.