Neue Woche beginnt grau und regnerisch

Offenbach (dpa/lhe) - Mit vielen Wolken und Tagestemperaturen bis elf Grad beginnt die Woche in Hessen. Am Montag bringt Tief «Yue» auf dem Weg von der Biskaya ins Mittelmeer auch noch gelegentlich Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag vorhersagte. In der Nacht zum Dienstag regnet es im Süden noch vereinzelt, die Temperaturen sinken bis auf null Grad, im Bergland auch leicht unter den Gefrierpunkt.