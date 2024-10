Offenbach (dpa/lhe) - Mit zähem Nebel beginnt auch die neue Woche in Hessen. Teils herrschten Sichtweiten von unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Teilweise bleibt es den ganzen Tag lang neblig-trüb. Es ist erneut mild, die Höchsttemperaturen betragen 14 bis 19 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 12 Grad.