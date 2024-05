Neue Woche bringt Schauer und Gewitter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf Regen und Gewitter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es ab Montag immer wieder Starkregen und Gewitter mit Sturmböen. Auch in der Nacht zum Dienstag regnet es bei Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 8 Grad. Tagsüber bleibt es am Dienstag meist trocken, einzelne Schauer sind aber möglich bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 9 bis 6 Grad. Für Mittwoch melden die Wetterexperten den ganzen Tag kräftigen Regen und Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Bei Gewittern sind auch Sturmböen möglich. Ähnlich soll das Wetter auch am Donnerstag bleiben.