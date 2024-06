Regen und Gewitter am Wochenende - ab Sonntag kommt Sonne

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Wochenende müssen sich die Menschen in Hessen zunächst auf Regen und Gewitter einstellen. Ab Sonntag soll es trocken bleiben und zeitweise sonnig sein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, geht der Regen am Freitag von Westen her in Schauer und Gewitter mit Starkregen über. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen die Schauer und Gewitter ab.