Neue Woche bringt Schnee und Glätte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen Schnee und Glätte. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Montag Schnee- und Schneeregenschauern bei Höchstwerten zwischen 1 und 3 Grad ab. In der Nacht zum Dienstag wird es vielerorts glatt bei Tiefsttemperaturen zwischen -2 und -4 Grad, in Hochlagen bis -6 Grad.