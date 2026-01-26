Wettervorhersage

Schnee und Glätte: Was Autofahrer jetzt noch erwartet

Für Autofahrer in Baden-Württemberg bleibt es ungemütlich: Milderes Wetter bringt Regen, stellenweise drohen gefrierender Regen und Glatteis.

Lang hält das kalte Winterwetter dem DWD zufolge nicht mehr an. Foto: Andreas Rosar/dpa
Lang hält das kalte Winterwetter dem DWD zufolge nicht mehr an.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem heftigen Schneetreiben zum Wochenbeginn müssen Autofahrer in Baden-Württemberg weiterhin vorsichtig sein - mildere Temperaturen sind zwar in Sicht, Regen allerdings auch. Während für den Morgen noch gefrierender Regen vorhergesagt ist, sieht es im Laufe des Tages anders aus. Bei deutlich steigenden Temperaturen zwischen 1 Grad auf der Alb und 8 Grad im Breisgau sei in den Niederungen «nichts mehr mit Schnee», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Wochenstart zeigt sich darüber hinaus bewölkt. 

In der Nacht auf Dienstag kann es noch einmal glatt und kalt werden: Der DWD erwartet Tiefstwerte bis zu minus 7 Grad. Der Dienstag beginnt zwar sonnig, der Regenschirm sollte aber mit dabei sein. Gegen Mittag ziehen Wolken auf und es soll regnen. Im hohen Bergland könnte es auch schneien, die Chancen stehen den Experten zufolge aber eher schlecht. Auf dem Feldberg werden 3 Grad erwartet.

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich erneut Regen aus, in den höchsten Lagen Schnee. Auf der Alb und in Oberschwaben kann der Regen auch gefrieren - Glatteis droht. Der DWD rechnet mit Tiefstwerten von 3 Grad am Rhein und minus 2 Grad in Oberschwaben. Auch am Mittwoch gibt es Regen bei Höchstwerten zwischen 2 Grad auf der Ostalb und 6 Grad im Breisgau. Der Niederschlag lässt am Donnerstag nach.

