Neue Woche wird regnerisch und wolkig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer heißen Sommerwoche und Unwettern am Wochenende müssen sich die Menschen in Hessen auf eine regnerische Woche mit Temperaturen um die 19 Grad einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen die gesamte Woche zwischen 16 und 21 Grad, im Bergland bei um die 15 Grad. Am Montag können kurze Gewitter weiterhin nicht ganz ausgeschlossen werden, am Dienstag soll es dann nur noch regnen. Die Sonne bleibt hinter einer dichten Wolkendecke. Am Mittwoch soll es zunächst trocken bleiben, in der zweiten Tageshälfte könnte es gebietsweise leicht regnen. Auch am Donnerstag gibt es laut Prognosen der Experten schauerartigen Regen, in höheren Lagen werden starke bis stürmische Böen erwartet.