Sicherheitsbehörde

Neuer Chef des Verfassungsschutzes wechselt die Rheinseite

Rudi Heimann wird den Posten zum 1. Oktober übernehmen. Er ist derzeit noch Vize des hessischen Landeskriminalamtes.

Rudi Heimann wechselt die Rheinseite und wird Chef des Verfassungsschutzes in Rheinland-Pfalz. (Symbolbild) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa
Rudi Heimann wechselt die Rheinseite und wird Chef des Verfassungsschutzes in Rheinland-Pfalz. (Symbolbild)

Mainz/Wiesbaden (dpa) - Der bisherige Vize des hessischen Landeskriminalamtes, Rudi Heimann, wird neuer Chef des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes. Zum 1. Oktober soll er Leiter der Abteilung im Innenministerium werden, wie ein Sprecher des Ministeriums in Mainz auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die Zeitung «Rheinpfalz» darüber berichtet. 

Heimann ist seit Januar 2024 Vizepräsident des hessischen Landeskriminalamtes, zuvor war er unter anderem in mehreren Polizeipräsidien in Hessen tätig. An der Spitze des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes folgt er auf Elmar May, der im Frühjahr in den Ruhestand gegangen war.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit um die Rolle des Verfassungsschutzes zum Jubiläum
Landesparlament

Streit um die Rolle des Verfassungsschutzes zum Jubiläum

Hessens Landtag liefert sich einen Schlagabtausch zu Aufgaben, Kontrolle und Fehlern des Verfassungsschutzes. Wie agieren die «Hüter der Demokratie» angesichts zahlreicher Bedrohungen?

20.05.2026

Diese Grüne bekommen Posten in der Landesregierung
Özdemir präsentiert Team

Diese Grüne bekommen Posten in der Landesregierung

Neue Gesichter findet man in der Regierungsmannschaft von Cem Özdemir nur wenige - die allermeisten Minister und Staatssekretäre haben schon Erfahrung in ihrem Job. Wer ist dabei?

11.05.2026

Frau bringt Granatenhülle zur Polizei – Posten evakuiert
Notfälle

Frau bringt Granatenhülle zur Polizei – Posten evakuiert

Eine Frau bringt eine Granatenhülle und eine Pistole zum Polizeiposten – die Beamten räumen das Gebäude und fordern Spezialisten an. Was die Untersuchung ergab.

13.11.2025

Vize-Präsident Selen wird neuer Chef des Verfassungsschutzes
Inlandsnachrichtendienst

Vize-Präsident Selen wird neuer Chef des Verfassungsschutzes

Sinan Selen tritt aus der zweiten Reihe an die Spitze des Inlandsgeheimdienstes. Dobrindt hat sich für den Kandidaten entschieden, der schon seit Monaten als Nachfolger von Haldenwang gehandelt wurde.

15.09.2025

Ukraine-Krieg

Selenskyj wechselt Verteidigungsminister aus

Mitten im Krieg entlässt Selenskyj seinen Verteidigungsminister Resnikow. Er setzt auf einen frischen Start. Die Entscheidung war seit langem erwartet worden. Einen neuen Kandidaten gibt es auch schon.

03.09.2023