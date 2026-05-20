Landesparlament

Jubiläum des Verfassungsschutzes – Streit um seine Rolle

Zahlreiche Redner im hessischen Parlament sehen das Landesamt für Verfassungsschutz als wichtiges Bollwerk gegen Extremismus. Die AfD kritisiert diese teils verdeckt arbeitende Behörde. Warum?

Eine äußerlich unscheinbare Behörde kümmert sich um den Schutz der Demokratie in Hessen. Nun wird das Landesamt für Verfassungsschutz 75 Jahre alt. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa
Eine äußerlich unscheinbare Behörde kümmert sich um den Schutz der Demokratie in Hessen. Nun wird das Landesamt für Verfassungsschutz 75 Jahre alt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Unverzichtbares Frühwarnsystem für Bedrohungen der Demokratie oder Instrument zum Kampf gegen die AfD? Der Wiesbadener Landtag hat anlässlich des 75-jährigen Bestehens des hessischen Verfassungsschutzes kontrovers und emotional über dessen Rolle diskutiert. Innenminister Roman Poseck (CDU) betonte die Bedeutung der Wiesbadener Behörde angesichts etlicher Bedrohungen von Rechts- und Linksextremismus über Islamismus bis hin zu Spionage, Sabotage und Desinformation infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dabei sei das Landesamt für Verfassungsschutz in seinem teils verdeckten Wirken an Gesetze gebunden und unterliege einer parlamentarischen wie auch gegebenenfalls gerichtlichen Kontrolle. 

AfD: «Oppositionsbekämpfungsorgan»

Christian Rohde von der oppositionellen AfD-Fraktion bezeichnete den Landesverfassungsschutz dagegen als ein «Oppositionsbekämpfungsorgan». Die CDU nutze ihn schon seit Jahren als «umfunktionierten Regierungsschutz», der immer mehr «Präventionstermine» wahrnehme. Die schwarz-rote Landesregierung führe mittels der «weisungsgebundenen Mitarbeiter» im Landesamt für Verfassungsschutz einen «Feldzug gegen die nach Umfragen mittlerweile mit Abstand stärkste Partei im Lande» – also gegen die AfD. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Innenminister Poseck entgegnete: «Das Landesamt für Verfassungsschutz ist alles andere als ein Oppositionsbekämpfungsorgan.» Diese Bezeichnung sei der «Tiefpunkt in dieser Debatte». Der Verfassungsschutz sei nicht gegen die Opposition, sondern «gegen Bestrebungen gegen die freiheitliche Grundordnung gerichtet». 

«Herzlich Danke» für Verfassungsschützer

Den Mitarbeitern dieser Wiesbadener Behörde sage Poseck «ganz herzlich Danke» für ihren Einsatz. Ziel der Landesregierung sei eine ausreichende Stärkung des Landesamtes. Dazu zählten eine gute personelle und technische Ausstattung sowie «rechtliche Rahmenbedingungen, die mit der Zeit gehen».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was macht der Landesverfassungsschutz?
Aufgaben klar definiert

Was macht der Landesverfassungsschutz?

Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet und analysiert extremistische Bestrebungen, die sich gegen die demokratische Grundordnung richten.

18.05.2026

Verfassungsschutz erhält mehr Befugnisse gegen Extremismus
Landtag

Verfassungsschutz erhält mehr Befugnisse gegen Extremismus

Auch auf Computer und Handys können Hessens Verfassungsschützer mit richterlicher Zustimmung künftig verdeckt zugreifen. Was noch sieht die Gesetzreform vor, die der Landtag jetzt verabschiedet hat?

10.12.2025

Streit um Hessens geplantes neues Verfassungsschutzgesetz
Innere Sicherheit

Streit um Hessens geplantes neues Verfassungsschutzgesetz

Online-Durchsuchungen und längere Datenspeicherung: Hessen will dem Landesverfassungsschutz mehr Instrumente an die Hand geben. Was sagt die Landtagsopposition zu den Plänen?

12.11.2025

Extremismus

Landesverfassungsschutz startet Studie zu Antisemitismus

Verfassungsschützer nennen es ein «Brückennarrativ»: Antisemitismus ist bei Extremisten verschiedener Ideologien verankert. Eine neue Studie soll dem Phänomen auf den Grund gehen.

30.04.2024

Parteien

Verfassungsschutz: AfD Sachsen-Anhalt rechtsextremistisch

Wie extrem ist die AfD in Sachsen-Anhalt? Nach der Einstufung als Verdachtsfall 2021 hat der Landesverfassungsschutz weiter genau hingesehen und hingehört - und eine weitere Radikalisierung festgestellt.

07.11.2023