Was macht der Landesverfassungsschutz?
Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet und analysiert extremistische Bestrebungen, die sich gegen die demokratische Grundordnung richten.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) sammelt laut eigenen Angaben Informationen über extremistische Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und analysiert sie. Als extremistische Bestrebungen gelten dem hessischen Verfassungsschutzgesetz nach politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen, die auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zielen.
Diese Verhaltensweisen können von Gruppen oder Einzelpersonen ausgehen. «Nicht extremistisch ist die kritische Auseinandersetzung mit Elementen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, ohne dass diese Auseinandersetzung das Ziel der Beseitigung derselben verfolgt», heißt es beim LfV.