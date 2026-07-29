Neuer Darmstadt-Stürmer kommt aus Südkorea
Der Fußball-Club Darmstadt 98 hat einen neuen Neuner. Er hat schon Länderspiele bestritten.
Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat seinen neuen Mittelstürmer in Südkorea gefunden. Hojae Lee wechselt vom Erstligisten Pohang Steelers an das Böllenfalltor. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.
«Ich war sofort begeistert von der Möglichkeit, meine Karriere in Deutschland fortzusetzen. Ich habe den deutschen Fußball immer schon verfolgt und freue mich sehr darüber, nun ein Teil davon zu sein und bei einem Verein mit großer Tradition unterschrieben zu haben», wurde Lee in der Vereinsmitteilung zitiert.
Über 50 Tore in Südkorea
Für seinen Verein von der Ostküste Südkoreas bestritt Lee insgesamt 177 Pflichtspiele und erzielte 53 Tore. Der 25-Jährige hat zudem drei Länderspiele für Südkorea bestritten.
«Mit ihm bekommen wir einen wuchtigen Mittelstürmer, den insbesondere seine Physis und seine Abschlussstärke auszeichnen», erklärte Paul Fernie, Geschäftsführer Sport in Darmstadt. Lee erhält deshalb die Rückennummer 9.