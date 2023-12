Neuer Hochhausentwicklungsplan in Frankfurt soll 2024 kommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will ihren aktualisierten Hochhausentwicklungsplan voraussichtlich im ersten Quartal 2024 veröffentlichen. «Wir wollen damit auch neue Standards setzen. Uns ist wichtig, dass eine Zugänglichkeit der Hochhäuser gewährleistet ist», sagte Planungsdezernent Marcus Gwechenberger. «Das heißt, dass vor allem im Sockelbereich, also innerhalb der ersten fünf Geschosse, eine öffentliche Nutzung ermöglicht wird. Beispielsweise durch Gastronomie, Läden und kulturelle oder sportliche Einrichtungen.» Das sei ein wichtiger Ansatz auch zur Belebung der Innenstadt.

Die Wolkenkratzer sind ein Wahrzeichen Frankfurts. Im Hochhausentwicklungsplan wird auch ihre Lage definiert. So sorgt der Plan auch dafür, dass die meisten Türme nicht vereinzelt, sondern in Gruppen stehen, wodurch die markante Skyline entsteht. Solche Cluster gibt es vor allem im Bankenviertel oder auch am Messegelände.