Neuer Frankfurter Stadtteil: Wichtige Entscheidung in 2024

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Planungen zu einem möglichen neuen Stadtteil im Frankfurter Nordwesten könnten im kommenden Jahr einen Schritt vorankommen. «Die regionale Unterstützung entscheidet sich voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024», sagte Frankfurts Planungsdezernent Marcus Gwechenberger der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit würden die Gespräche mit dem Regierungspräsidium Darmstadt zu dem geplanten Quartier laufen. Das Areal, auf dem der Stadtteil entstehen soll, liegt in unmittelbarer Nähe der Nachbargemeinden Oberursel, Steinbach und Eschborn.

Projekte in dieser Größenordnung müssten immer mit der Region abgestimmt werden, sagte der Dezernent. «Ich hoffe, dass ich in der ersten Jahreshälfte eine Rückmeldung bekomme, ob wir hier weiter planen können.» Sollte das der Fall sein, werde es bis zu einer Fertigstellung des Quartiers aber noch lange dauern. «Das ist ein Projekt, das uns, wenn ich das okay bekomme, noch die nächsten 20 Jahre beschäftigen wird.»