Weinheimer Familien- und Erziehungsberatung braucht Zuschüsse der Nachbarkommunen 

Weinheim/Bergstraße. Funktioniert die „Solidargemeinschaft“ der Kommunen rund um Weinheim auch in Zeiten knapper Kassen? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn es um die Finanzierung der Psychologischen Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Weinheim geht. Zwar übernimmt der Rhein-Neckar-Kreis einen Großteil der Kosten für dieses Angebot, das stark nachgefragt wird. Aber allein in diesem Jahr rechnet das Pilgerhaus als Betreiber mit einem Defizit in Höhe von 135.000 Euro, falls sich die Kommunen nicht an der Finanzierung beteiligen sollten.