10 Millionen Euro - Das sind die größten Investitionen in Hirschberg

Die Gemeinde Hirschberg steht vor großen finanziellen Herausforderungen, kann aber einen Großteil ihrer Vorhaben im nächsten und den kommenden Jahren umsetzen. Diese Botschaft stellte Bürgermeister Ralf Gänshirt bei der Einbringung des Haushaltsplanes für 2025 in den Gemeinderat an den Beginn seiner Rede. Das Investitionsprogramm der Gemeinde lässt andere Kommune in vergleichbarer Größenordnung vor Neid erblassen: Für Baumaßnahmen will Hirschberg im kommenden Jahr mehr als zehn Millionen Euro ausgeben.