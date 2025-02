"Kinder im Blick" - Kurs für getrennt lebende Eltern jetzt auch in Weinheim 

Weinheim. Trennen sich Eltern, verändert sich vieles – auch für die Kinder. Sie brauchen in dieser Zeit besonders viel Zuwendung, um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen. Das ist für die meisten Eltern nicht leicht, denn finanzielle Probleme, Konflikte mit dem anderen Elternteil und mehr Stress fordern Kraft, Zeit und Nerven – sowohl auf Kosten der Kinder als auch auf des eigenen Wohlbefindens. Dipl.-Psychologe Markus Kroschewski lädt Eltern, die in Trennung leben und Kinder ab drei Jahren haben, ein, Lösungsansätze für ein erfolgreiches Gestalten dieses sensiblen Lebensabschnitts – für die Eltern wie für die Kinder – zu finden.