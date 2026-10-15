Neuer Lotto-Millionär aus dem Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Glückspilz aus Baden-Württemberg hat bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch rund 1,3 Millionen Euro gewonnen. Der oder die Glückliche hat im Spiel «6 aus 49» die richtigen Zahlen 4, 13, 16, 33, 36, 39 sowie die Superzahl 9 getippt und damit 1.270.091 Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte.

Um wen genau es sich bei dem Neu-Millionär oder der Neu-Millionärin handelt, ist noch unklar. Die Spielteilnehmerin oder der Spielteilnehmer ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Zum Abruf des Gewinns muss die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto-BW-Zentrale in Stuttgart eingereicht werden.

Lotto ist ein Glücksspiel, und Glücksspiele können süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben, als ihnen finanziell möglich ist. Experten zufolge sind die Risiken beim klassischen Lotto aber geringer als bei virtuellen Automaten, Live-Sportwetten und illegalen Spielangeboten.