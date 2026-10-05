Hauptgewinn

Neuer Lotto-Millionär in Baden-Württemberg

Geldsegen im Südwesten: Exakt eine Million Euro gehen nach der Samstagsziehung im Lotto in den Südwesten. Aus welchem Kreis kommt der Glückspilz?

Ein Glückspilz aus Baden-Württemberg hat den Hauptgewinn von einer Million Euro abgeräumt. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Ein Glückspilz aus Baden-Württemberg hat den Hauptgewinn von einer Million Euro abgeräumt. (Symbolbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Ein Glückspilz aus dem Kreis Waldshut hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag exakt eine Million Euro abgeräumt. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte, stimmte die siebenstellige Losnummer auf dem Spielschein exakt mit der ermittelten Gewinnzahl der sogenannten Sieger-Chance in der Gewinnklasse 3 überein. 

Der Gewinner hatte an der Freitagsziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot mitgemacht und bei der Tippabgabe auch die Teilnahme an der «GlücksSpirale» sowie der dazugehörigen Zusatzlotterie Sieger-Chance angekreuzt. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt da bei rund 1:3,3 Millionen. 

Wer ist der Millionär?

Um wen genau es sich bei dem Neu-Millionär oder der Neu-Millionärin handelt, ist noch unklar. Die Spielteilnehmerin oder der Spielteilnehmer ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Er oder sie hatte die Tipps ohne Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg in einer Annahmestelle im Südwesten des Kreises Waldshut abgegeben. Zum Abruf des Gewinns muss die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto BW-Zentrale in Stuttgart eingereicht werden.

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