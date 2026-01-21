Bild
Berühmter Papa

Neuer Vertrag für Zarrella-Sohn in Stuttgart: Stolz auf dich

Der Sohn von Entertainer Giovanni Zarrella bleibt beim VfB Stuttgart. Der Teenager bekommt einen neuen Vertrag beim Nachwuchs der Schwaben - zur Freude des Vaters.

Sein Sohn hat einen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart unterschrieben. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Sein Sohn hat einen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart unterschrieben. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Der Sohn von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, Gabriel Zarrella, hat einen neuen Vertrag beim Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart unterschrieben. Der 17-Jährige soll auch über diese Saison hinaus für die Schwaben spielen, für die er zurzeit in der U19 im Einsatz ist. «Arbeit. Fleiß. Mut. Leidenschaft. Beharrlichkeit. Stolz auf dich», schrieb Vater Giovanni in einer Instagram-Story. 

Nach einer Knieverletzung feierte Gabriel Zarrella im November vergangenen Jahres sein Comeback. Er spielt seit dem Sommer 2024 für den VfB. Laut «Bild» soll er einen Vertrag über zwei Jahre bekommen haben, auch andere Clubs sollen Interesse an dem Teenager gehabt haben.

«Er ist ein physisch starker Spieler mit sehr guten technischen Anlagen und einem ausgezeichneten Spielverständnis. Wir glauben an die Perspektive Gabriels beim VfB über die U19 hinaus und freuen uns, dass er bei uns ist», sagte Stephan Hildebrandt als Direktor des VfB-Nachwuchsleistungszentrums.

