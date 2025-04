Neuer Zeppelin im Anflug – Flotte wird erweitert

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein neuer Zeppelin ist in Friedrichshafen am Bodensee abgehoben. Das Luftschiff ist das neunte Modell der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR), von denen künftig drei über Deutschland fliegen sollen, wie DZR-Geschäftsführer Eckhard Breuer erklärte. Seinen ersten Testflug hatte der Zeppelin schon am Sonntag.