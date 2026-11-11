Neues Buch: Roland Mack blickt auf sein Lebenswerk zurück

Rust (dpa/lsw) - Ein Reißbrett ist kein Geschenk, über das sich ein 14-Jähriger freut. Europa-Park-Gründer Roland Mack sei damals enttäuscht gewesen und habe lieber draußen Fußball spielen wollen. Mehr als 50 Jahre nach der Gründung des Parks erzählt er in seinem neuen Buch «Freude ist mein Lebenswerk», was dieses zunächst unliebsame Geschenk ihm beigebracht hat und welche Erfolge und Herausforderungen ihn bis heute begleiten.

Aus dem Zeichenbrett wurde ein Freizeitpark, der zunächst auch ein Schaufenster sein sollte. Als die Familie ihn 1975 gründete, war er laut Mack «ursprünglich auch als Präsentationsfläche» für die eigenen Produkte aus dem Familienbetrieb in Waldkirch gedacht.

Schnell sei klar geworden, dass die Maßstäbe steigen, wenn man selbst Betreiber ist. «Wir konnten nichts kopieren», schreibt Mack. Ernst genommen wurde man demnach anfangs nicht überall: Wer von einem großen Freizeitpark sprach, erntete oft ein Lächeln, so der 77-Jährige. Für viele sei es «schlicht ein Rummelplatz» gewesen.

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Anekdoten und Selbstkritik

Insgesamt zwölf Erkenntnisse hat Mack gemeinsam mit dem Journalisten Horst Koppelstätter aufgeschrieben. Ernst wird es unter anderem als es um den Großbrand im Jahr 2018 geht. Mack beschreibt die Nacht des Feuers, in der er über das Gelände gegangen sei: beißender Rauchgeruch in der Luft, Feuerwehr, Einsatzkräfte, erschöpfte Mitarbeiter. «Alle wollten helfen. Letztlich vergeblich.»

Mack schreibt darüber hinaus etwa, dass man seine Neugier nie verlieren sollte oder dass Europa erst durch konkrete Begegnungen im Alltag erlebbar wird. In einem Kapitel beschreibt er unter anderem seine drei Kinder, die mittlerweile alle Teil der Geschäftsführung sind, und gibt sich auch selbstkritisch: Wer viele Jahrzehnte Verantwortung getragen habe, müsse irgendwann lernen loszulassen. «Und das fällt keinem Unternehmer leicht.»