Neues Bündnis für soziales Miteinander gründet sich

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einem neuen «Bündnis für sozialen Zusammenhalt in Hessen» will die Landesregierung gemeinsam mit Partnern ausloten, wie sich das soziale Miteinander verbessern lässt. Kernelement ist eine Stadtplanung für die soziale Quartiersentwicklung. Das Bündnis will am Donnerstag (10.30 Uhr) in Wiesbaden zu seinem Gründungstreffen zusammenkommen. Neben Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori und Sozialministerin Heike Hofmann (beide SPD) sitzen unter anderem Vertreter von sozialen Trägern und der kommunalen Spitzenverbände sowie von Hochschulen, Stiftungen und aus der Wirtschaft mit am Tisch.