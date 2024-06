Wohnungsmangel erschwert soziale Quartiersentwicklung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen macht es aus Expertensicht zunehmend schwieriger, durchmischte Quartiere als Zuhause für verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu schaffen. In den zurückliegenden Jahren habe sich schleichend eine starke Konzentration der am stärksten sozial Benachteiligten in Wohnsiedlungen öffentlicher Unternehmen und in sehr einfachen Wohnlagen durchgesetzt, erklärt der Stadtplaner Prof. Uwe Altrock von der Universität Kassel. «Einfach weil sich die Ärmeren sonst keine anderen Wohnungen mehr leisten können.» Die Entwicklung sei durch soziale Stadterneuerung kaum mehr aufzuhalten gewesen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In einem neuen «Bündnis für sozialen Zusammenhalt in Hessen» will die Landesregierung gemeinsam mit Partnern ausloten, wie sich das soziale Miteinander verbessern lässt. Kernelement ist eine Stadtplanung für die soziale Quartiersentwicklung. Das Bündnis will am heutigen Donnerstag (10.30 Uhr) in Wiesbaden zu seinem Gründungstreffen zusammenkommen. Das Bündnis ist Teil der Landesinitiative «Zusammen mehr erleben». Sie bietet Kommunen Fördermittel für den Städtebau zur Stärkung des sozialen Miteinanders. Dies kann unter anderem die Sanierung oder der Neubau von Kitas, Bürgerzentren oder Jugendtreffs sein.