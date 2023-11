Neues Gutachten fordert niedrigere Höchstwerte für Fluglärm

Offenbach (dpa/lhe) - Die Fluglärmkommissionen in Deutschland fordern aufgrund eines neuen Gutachtens zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung eine Reduzierung des zulässigen Lärms in der Nähe von Flughäfen. Das Gutachten zeige, dass dringender Handlungsbedarf bestehe, erklärte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen (ADF) am Donnerstag in Offenbach. Der Bund müsse die geltenden Regelungen überarbeiten und die Menschen vor Lärm und seinen Auswirkungen schützen.