Neun Verletzte und Sperrung auf A45 nach Glatteisunfall

Dortmund (dpa) - Nach einem Glatteisunfall mit mehreren Verletzten auf der A45 bei Wilnsdorf ist die Autobahn am Morgen in Richtung Frankfurt voll gesperrt worden. Ein Auto sei bei einem «witterungsbedingten Alleinunfall» in die Mittelleitplanke geschleudert und auf die Fahrbahn zurückgeprallt, sagte ein Dortmunder Polizeisprecher. Fünf weitere Fahrzeuge seien aufgefahren.