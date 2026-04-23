Neunjähriger bei Autounfall schwer verletzt
Ein Kleinbus mit vier minderjährigen Passagieren ist auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich fährt er auf einen Sattelschlepper auf. Das ist passiert.
Kirchheim/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Neunjähriger ist bei einer Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Lkw auf der Autobahn 7 bei Kirchheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Minderjährige an Bord des Kleinbusses und der 59-jährige Fahrer wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.
Laut Polizei war der 59-Jährige zwischen Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld auf einen Sattelzug aufgefahren, der vor ihm unterwegs war. Der Kleinbus verkeilte sich unter dem Unterfahrschutz des Sattelauflegers, die Fahrzeuge kamen auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.
Etwa eine Stunde lang mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, es bildete sich ein kleiner Rückstau. Der Kleinbus wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Ein Gutachter soll bei der Klärung des genauen Unfallhergangs helfen.